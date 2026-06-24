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Хайделберг Матириълс Девня и ATMIX представят интегрирано решение за устойчиво строителство с еvoZero и Greenmix

В условията на засилващи се европейски изисквания за намаляване на въглеродните емисии и ускорен преход към устойчива икономика, строителният сектор е сред индустриите, които преминават през най-значима трансформация. Декарбонизацията вече не е въпрос на бъдещ избор, а стратегическа необходимост, която определя достъпа до инвестиции, обществени поръчки и реализацията на мащабни проекти в Европа.

На този фон партньорството между Хайделберг Матириълс Девня и ATMIX поставя фокус върху ново поколение строителни материали с намален въглероден отпечатък - циментът еvoZero и нисковъглеродният бетон Greenmix.

Съвместната инициатива демонстрира как чрез технологии, индустриални иновации и партньорства устойчивото строителство вече се превръща в реално приложимо решение и за българския пазар.

еvoZero - първият в света цимент с почти нулеви нетни емисии (near‑zero cement)

В пълен синхрон с Европейския план за климатична неутралност, Heidelberg Materials е първата компания в света, която пуска на пазара цимент с почти нулеви нетни емисии (near‑zero cement) - еvoZero.

При неговото прилагане се запазват напълно здравината, качеството и техническите характеристики на конвенционалния цимент, като същевременно значително се намалява въглеродния отпечатък на строителството.

еvoZero е резултат от внедряването на иновативна технология за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (Carbon Capture and Storage - CCS). Чрез технологията CCS въглеродният диоксид се улавя още в завода на Heidelberg Materials в Бревик, Норвегия, след което се транспортира за офшорно съхранение. Това е първият индустриален проект от такъв мащаб в световната циментова индустрия.

В рамките на производствения процес:

въглеродният диоксид се улавя още при производството на клинкер;

втечнява се и се транспортира извън производствената площадка;

съхранява се трайно на приблизително 2600 метра под морското дъно в Северно море.

Технологията позволява реално намаляване на емисиите още в процеса на производство, без компромис с качеството на крайния продукт.

Паралелно с това Heidelberg Materials работи по внедряването на CCUS технологии и в други европейски заводи, включително и в България, където в завода в Девня активно разработва решения за декарбонизация на производството.

Greenmix - нисковъглеродният бетон на ATMIX

Ключовата стъпка към реалното приложение на устойчивите строителни материали е тяхното внедряване в бетонните смеси и строителните проекти. Именно тук се включва Greenmix - нисковъглеродният бетон, разработен от ATMIX.

Greenmix е създаден чрез оптимизирани рецептури, прецизен лабораторен контрол и използване на съвременни технологии за производство на бетон с намален въглероден отпечатък.

Решението съчетава:

по-ниски CO₂ емисии;

висока якост и дълготрайност;

надеждност и постоянство в качеството;

приложимост при различни видове строителство.

Бетонът е разработен така, че да отговаря както на съвременните технически изисквания, така и на нарастващите ESG критерии за устойчиво строителство.

Като утвърден производител на бетонови смеси, ATMIX осигурява реалното приложение на новото поколение нисковъглеродни материали чрез своята производствена и логистична мрежа.

Greenmix позволява значително намаляване на въглеродния отпечатък в строителството и представлява конкретен отговор на новите европейски изисквания за устойчиви сгради, деклариране на въглероден отпечатък и дигитални продуктови паспорти.

Нов етап за устойчивото строителство

„Устойчивото строителство вече не е концепция на бъдещето, а реалност, която изисква конкретни технологични решения и партньорства. еvoZero и Greenmix показват, че индустрията може да съчетае иновации, качество и значително намаляване на въглеродния отпечатък за изграждане на проекти, които съчетават най-висока ефективност със съществено по-нисък CO₂ отпечатък“, коментират от компаниите.

Съвместната инициатива на Хайделберг Матириълс Девня и ATMIX е пример за това как индустрията може да отговори на нарастващите изисквания за декарбонизация и едновременно с това да създава

по-устойчиви, конкурентоспособни и дългосрочни решения за строителния сектор.