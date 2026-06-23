Екстремни горещини отново обхванаха Италия, Франция и Великобритания

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Италианските власти обявиха червен код за опасно високи температури в 15 града в страната, съобщават АНСА и Франс прес, цитирани от БТА.

Сред засегнатите населени места днес са Милано, Флоренция и Рим, а за утре предупреждението ще обхване общо 16 града.

Министерството на здравеопазването на Италия призова гражданите да избягват тежките храни, да ограничат излизанията навън в най-горещите часове на деня и да се разхлаждат с хладка вода.

На отделни места в страната днес се очакват температури до 38 градуса по Целзий. Още около 10:45 часа тази сутрин във Флоренция бяха измерени 35,1 градуса.

Сериозни предупреждения за жеги са издадени и във Франция. Червен код е в сила за 54 департамента, като за 35 от тях е обявена най-високата степен на тревога. В тези райони живеят около 90 процента от населението на страната. Метеоролозите прогнозират, че температурите на места могат да надхвърлят 40 градуса по Целзий.

Очакванията са горещата вълна да се задържи поне до края на седмицата.

Властите във Франция са забранили консумацията на алкохол в департаментите с червен код за жеги. От държавната железопътна компания също препоръчват на най-уязвимите групи от населението да избягват пътуванията с влак по време на екстремните горещини.

Вчера в редица френски градове бяха отчетени нови температурни рекорди. В Анже термометрите показаха 40,9 градуса по Целзий, в Сент – 42 градуса, а в Бордо – 41,9 градуса. Най-високата температура за деня е регистрирана в Шатомеян – 43,3 градуса по Целзий.

През изминалия уикенд във Франция 20 души са загубили живота си при инциденти по време на къпане в различни водоеми.

Червен код за опасни горещини е обявен и за части от Южна Великобритания за сряда и четвъртък – рядко явление за страната.

Историческият температурен рекорд за месец юни във Великобритания остава 35,6 градуса по Целзий, измерени в Саутхемптън през 1976 г. и на площад „Камдън" в Лондон през 1957 г.