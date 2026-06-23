Очакват се валежи и гръмотевични бури, на места възможни са и градушки

Валежи и гръмотевици се очакват утре, като на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони се очаква да бъдат краткотрайни, но временно интензивни, придружени с гръмотевични бури. Възможни са и градушки, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). По Черноморието и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, като в София се очакват около 26°.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна и ще остане малко по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с морски бриз и максимални температури между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 23°–24°, а вълнението на морето ще бъде 1–2 бала.

В планините в Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21°, а на 2000 метра – около 14°.

През следващите два дни преди обяд ще преобладава слънчево време, а следобед ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. В западната част на страната вятърът ще бъде слаб, а в източната – слаб до умерен от североизток. Температурите ще останат без съществена промяна, пише БТА.