Възстановиха движението след тежката катастрофа край Разград

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Възстановено е движението по пътя Русе – Разград – Шумен след тежката катастрофа с петима ранени край Разград, съобщиха от АПИ.

Инцидентът стана рано тази сутрин. По първоначална информация 50-годишен мъж, който е пътувал към Разград, е заспал зад волана, навлязъл е в насрещното и е ударил челно друга кола, съобщи БНТ.

Мъж на 37 години, който е пътувал в блъснатия автомобил, е в тежко състояние. От другата кола четирима души са откарани в болницата в Разград. Все още няма информация за състоянието им. Пробата на водача за алкохол е отрицателна.