Започва основният ремонт на над 29 км третокласни пътища в община Генерал Тошево

С официална церемония беше дадено началото на строително-ремонтните дейности по два от най-важните пътни участъци на територията на община Генерал Тошево. Символичната първа копка се състоя на изхода на града в посока село Изворово и постави началото на основния ремонт на близо 12 километра от път III-2903 между Генерал Тошево и Изворово, както и на над 17 километра от път III-2904 в участъка от жп прелеза в село Кардам до село Спасово.

На събитието присъстваха кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров, областният управител на Добрич Руслан Томов, директорът на дирекция „Европейски проекти за регионално развитие" в агенция „Пътна инфраструктура" Николина Чапанова, представители на строителните и надзорните фирми, както и жители на общината. По стара българска традиция началото на ремонтните дейности беше отбелязано с изливане на менче с вода за успех и безаварийна работа на обектите. В своето обръщение към присъстващите кметът Валентин Димитров подчерта значимостта на проекта за местната общност. „Това е ден, който жителите на община Генерал Тошево очакват повече от десет години", заяви той. По думите му началото на строителните дейности е резултат от повече от две години активна работа и добро партньорство между община Генерал Тошево и агенция „Пътна инфраструктура".

Кметът отбеляза, че двата пътни участъка обслужват общо 14 населени места в общината – по седем по всяко от трасетата. Той акцентира и върху факта, че близо 30-те километра, които предстои да бъдат обновени, представляват около 20 процента от цялата републиканска пътна мрежа на територията на общината.

„С реализацията на тези ремонти ще подобрим значително транспортната свързаност, безопасността на движение и условията за живот на хората. Това е инвестиция не само в инфраструктурата, но и в бъдещето на нашата община", подчерта Валентин Димитров.

Рехабилитацията ще се изпълнява по проект „Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на област Добрич", финансиран по програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г. Двете третокласни отсечки – над 29 км, са важна транспортна артерия в област Добрич и осигуряват връзката на Генерал Тошево с редица населени места в северозападната част на региона. Основният ремонт на участъците е в изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура", по процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини". Общата стойност на проекта за ремонт на двата пътни участъка е 30 110 375.52 евро, от които 85% - 22 931 255.22 евро са финансовата подкрепа на Европейския съюз, 15% или 4 046 692.10 евро е национално съфинансиране, а 3 132 428.20 евро е собственият принос на агенция „Пътна инфраструктура".