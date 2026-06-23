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Движението на "Тракия" към София е временно ограничено заради катастрофа

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Автомагистрала "Тракия"

Катастрофа има и на околовръстното при Добрич, съобщават от АПИ

Временно движението на магистрала "Тракия" при 48 км. към София минава през активната лента. Причината за това е катастрофа, съобщават от АПИ.

Преминаването е ограничено в лентата за изпреварване, а за регулирането на трафика отговарят от пътна полиция. 

По-рано днес бе възстановено движението в изпреварващите ленти в двете посоки на движение при 283 км на магистралата. То обаче остана ограничено 

Възстановено е движението по изпреварващите ленти в двете посоки на движение при км 283 на АМ "Тракия". Остава ограничено движението по активните ленти в двете платна. Трафикът и там се регулира от пътна полиция.

Междувременно от АПИ ограничиха движението и по път II-97 Околовръстен път Добрич - Лозята - Рилци на кръговото за Одринци, заради катастрофа. Обходният маршрут е през градската част на Добрич, съобщават от агенцията.

Автомагистрала "Тракия"

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