Кекс с майонеза

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КОЙ ГОТВИ
Виолета Василева изпраща вкусна рецепта за десерт.
ПРОДУКТИ
3 яйца
1 ч.ч. захар
1 ч.ч. майонеза
2 ч.ч. брашно
1 пакетче бакпулвер (10 г)
1 пакетче ванилия
1/2 ч.ч. прясно мляко или вода
шоколадови пръчици
бисквитен крем за глазура
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Разбиваме яйцата със захарта до побеляване. Добавяме майонезата и ванилията и разбъркваме добре. Прибавяме млякото или водата.
Добавяме пресятото брашно, смесено с бакпулвера, и объркваме всичко до хомогенна смес. Изсипваме шоколадовите пръчици (около 150 г) и внимателно отново разбъркваме.
Изсипваме във форма за кекс, намазана с мазнина и поръсена с малко брашно. Печем в предварително загрята фурна на 170-180 градуса около 40 - 45 минути, докато клечка, забодена в средата, излезе суха.
Разтапяме бисквитения крем за кратко в микровълнова фурна и с него заливаме изстиналия кекс. След минута поръсваме с шоколадови пръчици.