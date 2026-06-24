Кекс с майонеза

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КОЙ ГОТВИ

Виолета Василева изпраща вкусна рецепта за десерт.

ПРОДУКТИ

3 яйца

1 ч.ч. захар

1 ч.ч. майонеза

2 ч.ч. брашно

1 пакетче бакпулвер (10 г)

1 пакетче ванилия

1/2 ч.ч. прясно мляко или вода

шоколадови пръчици

бисквитен крем за глазура

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Разбиваме яйцата със захарта до побеляване. Добавяме майонезата и ванилията и разбъркваме добре. Прибавяме млякото или водата.

Добавяме пресятото брашно, смесено с бакпулвера, и объркваме всичко до хомогенна смес. Изсипваме шоколадовите пръчици (около 150 г) и внимателно отново разбъркваме.

Изсипваме във форма за кекс, намазана с мазнина и поръсена с малко брашно. Печем в предварително загрята фурна на 170-180 градуса около 40 - 45 минути, докато клечка, забодена в средата, излезе суха.

Разтапяме бисквитения крем за кратко в микровълнова фурна и с него заливаме изстиналия кекс. След минута поръсваме с шоколадови пръчици.