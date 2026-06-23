Пуснаха движението на "Тракия" край Ямбол, след като бе спряно заради запалени храсти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението при 283 км на магистрала "Тракия" край Ямбол бе спряно и в двете посоки. Причината за това бе силно задимяване, предизвикано от запалени храсти, съобщават от АПИ. Вече е възстановено.

Първоначално всички коли чакаха на място, а движението се регулираше от пътна полиция. Сега движението в двете посоки в участъка от пътен възел "Хаджидимитрово" - пътен възел "Зимница" е ограничено заради силното задимяване. Обходният маршрут е от пътен възел "Хаджидимитрово" - път II-53 - Крушаре - път I-6 - Тополчане - Горно Александрово - път I-7 Зимница - пътен възел "Зимница" и обратно.

По-рано днес бе възстановено движението в изпреварващите ленти в двете посоки на движение при 283 км на магистралата. То обаче остана ограничено

Възстановено е движението по изпреварващите ленти в двете посоки на движение при км 283 на АМ "Тракия". Остава ограничено движението по активните ленти в двете платна. Трафикът и там се регулира от пътна полиция.