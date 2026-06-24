На 24 юни рожден ден имат

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Любен Генов, журналист, бивш главен редактор на в. “Труд” и в. “Поглед”

Проф. д-р Юлия Джоргова, кардиолог, един от основателите на болница “Св. Екатерина”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Проф. Юлия Кръстева, писателка

Доц. д-р Владимир Русимов, дм, ортопед, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Йордан Георгиев (Данчо Стълбицата), радиожурналист

Петя Буюклиева, певица

Калин Николов, художник

Айлин Пехливанова, депутат

Пламен Николов, бивш футболен национал

Силвия Митева, бивша състезателка по художествена гимнастика, треньорка

Мария Грънчарова, певица и манекенка