ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Без тежки задръствания и опашки на границите тази ...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/spravochnik/article/23099299 www.24chasa.bg

На 24 юни рожден ден имат

1192

Любен Генов, журналист, бивш главен редактор на в. “Труд” и в. “Поглед”

Проф. д-р Юлия Джоргова, кардиолог, един от основателите на болница “Св. Екатерина”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Проф. Юлия Кръстева, писателка

Доц. д-р Владимир Русимов, дм, ортопед, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Йордан Георгиев (Данчо Стълбицата), радиожурналист

Петя Буюклиева, певица

Калин Николов, художник

Айлин Пехливанова, депутат

Пламен Николов, бивш футболен национал

Силвия Митева, бивша състезателка по художествена гимнастика, треньорка

Мария Грънчарова, певица и манекенка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)