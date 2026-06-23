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Катастрофа спря движението по пътя между Ардино и Кърджали

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Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Катастрофа спря движението по пътя между Ардино и Кърджали. Ограничението и за двете посоки минава в една лента, съобщават от АПИ.

Произшествието е станало в района на Белите брези. Трафикът се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

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