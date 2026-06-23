"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катастрофа спря движението по пътя между Ардино и Кърджали. Ограничението и за двете посоки минава в една лента, съобщават от АПИ.

Произшествието е станало в района на Белите брези. Трафикът се регулира от пътна полиция.