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Катастрофа затруднява движението по пътя Гурково - Велико Търново

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Временно движението по път II-55 Гурково - Велико Търново при км 34 е ограничено в двете посоки, поради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Всички автомобили изчакват на място. Трафикът се регулира от Пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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