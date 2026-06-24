ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Устойчивост чрез иновации: ново поколение нисковъг...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23101098 www.24chasa.bg

Без тежки задръствания и опашки на границите тази сутрин

896
ГКПП Капитан Андреево СНИМКА: Архив

Без тежки задръствания и опашки по границите тази сутрин. Трафикът е нормален на всички КПП-та. Това съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си. 

Движението е нормално през преходите с Румъния. На граничния преход Русе – Гюргево се извършват ремонти на мостовото съоръжение. Движението се регулира.

На преходите с Гърция преминаването е нормално. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и Република Сърбия.

ГКПП Капитан Андреево СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)