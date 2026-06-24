Без тежки задръствания и опашки на границите тази сутрин

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Без тежки задръствания и опашки по границите тази сутрин. Трафикът е нормален на всички КПП-та. Това съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си.

Движението е нормално през преходите с Румъния. На граничния преход Русе – Гюргево се извършват ремонти на мостовото съоръжение. Движението се регулира.

На преходите с Гърция преминаването е нормално. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и Република Сърбия.