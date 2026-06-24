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Избягвайте разходките в планината - очакват се силни дъждове и гръмотевични бури

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Планина СНИМКА: Пиксабей

Времето не позволява приятни разходки в планината днес. От Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст предупреждават, че не са добри условията за туризъм. На места превалява, а след обед се очаква дъждовете да се засилят. Може да има и гръмотевични бури.

Според прогнозата за времето в планините от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

Планина СНИМКА: Пиксабей

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