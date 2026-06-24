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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23102080 www.24chasa.bg

Жълт код за градушки и гръмотевични бури в 22 области у нас

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 Гръмотевични бури, локални, временно интензивни краткотрайни валежи и градушки се очакват в по-голямата част от страната. Затова и Националният институт по метеорология и хидрология издаде за днес предупреждение от първа степен - жълт код, за опасни метеорологични явления за 22 области.

Това са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Ловеч, Габрово, Търговище, Шумен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Смолян.

Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки.

По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток.

Максималните температури днес ще са предимно между 27 и 32 градуса, в София - около 26.

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