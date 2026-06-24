На 29 и 30 юни временно ще се променя движението в части от „Тракия“ в Софийска област



На 29 юни и 30 юни между 8:30 ч. и 20 ч. ще се изкърпва настилката в два участъка на АМ „Тракия" в Софийска област. Ще се работи в платното за столицата като трафикът няма да се спира. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента, а превозните средства ще преминават в изпреварващата, съобщиха от АПИ.

На 29 юни дейности ще се изпълняват в платното за София при 23-и км, а на 30-и юни ще се работи при 21-и км в същото платно.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.