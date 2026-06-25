Черешов крамбъл

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КОЙ ГОТВИ

“През този сезон не пропускам възможността да направя някакъв сладкиш с любимите череши. Представям ви уникален сладкиш, който може да хапвате топъл, поднесен с топка сладолед”, ни пише Анелия Терзиева.

ПРОДУКТИ

За плодовата плънка:

500 г измити и обезкостени череши, 2 с.л. кафява захар, 1 с.л. царевично нишесте за сгъстяване на сока, 1 с.л. лимонов сок, 1 ч.л. ванилов екстракт

За хрупкавите маслени трохи (крамбъл):

125 г бяло или пълнозърнесто брашно, 60 г кафява захар, 80 г студено, нарязано на кубчета краве масло, 1/2 ч.л. канела

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Включваме фурната да загрява на 190 градуса. Изсипваме обезкостените череши директно в тавичката за печене. Добавяме към тях кафявата захар, нишестето, лимоновия сок и ванилията. Разбъркваме добре.

Смесваме в дълбока купа сухите съставки - брашното, кафявата захар и канелата. Добавяме студените кубчета краве масло.

Стриваме съставките бързо с пръсти, докато се образуват маслени трохи с големината на грахово зърно. Внимаваме да не прекалим, за да не се разтопи маслото от топлината на ръцете.

Поръсваме готовите маслени трохи равномерно върху черешовия слой, без да ги притискаме прекалено силно. Печем в загрятата фурна за около 30-35 минути. Крамбълът е готов, когато сокът на черешите започне да бълбука по краищата, а повърхността придобие златистокафяв и хрупкав вид.

Сервираме десерта леко охладен или топъл, гарниран по класически начин с топка ванилов сладолед.