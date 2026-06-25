На 25 юни рожден ден имат

Йордан Динев, строителен предприемач
Проф. д-р Петър Стоянович, историк, журналист, сценарист, бивш министър на културата
Акад. проф. д.и.н. Иван Илчев, историк, бивш ректор на СУ “Св. Климент Охридски”
Акад. проф. д.н. Иван Илиев, бивш ректор на Лесотехническия университет
Юлияна Дончева, тв журналистка и бизнес дама
Проф. д.н. Пенчо Пенчев, преподавател във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, бивш областен управител на Велико Търново
Данаил Кирилов, юрист, бивш министър на правосъдието
Д-р Румяна Тодорова, дерматолог, бивш директор на НЗОК
Костадин Костадинов, бивш футболист и треньор
Нина Николина, певица
Цветан Лъжански, бизнесмен