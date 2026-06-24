Ето как се променя движението в София за отбелязването на Деня на Независимостта на САЩ

Променя се организацията на движението в София заради отбелязването на Деня на Независимостта на САЩ. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община. От 7:00 ч. до 24:00 ч. на 1 юли 2026 г. се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, както следва: по ул. "Козяк" в участъка между ул. "Елин връх" и бул. "Никола Вапцаров", по ул. "Алея проф. д-р Желязко Христов" в участъка между бул. "Никола Вапцаров” и ул. "Козяк" и по ул. "Елиезер Папо" до УМБАЛ "Лозенец“.

Забранява се движението на пътни превозни средства от 16:00 ч. до 24.00 ч. на 1 юли 2026 г. по ул. ,"Козяк” в участъка между ул. "Елин връх” и бул. "Никола Вапцаров”, по ул. "Алея проф. д-р Желязко Христов” в участъка между бул. "Никола Вапцаров” и ул. ,"Козяк” и по ул. "Елиезер Папо“ до УМБАЛ "Лозенец“ , с изключение на пътни превозни средства, осъществяващи достъп до болница "Лозенец“ при необходимост и по преценка на отдел "Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи.