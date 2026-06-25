Слънчево с валежи ще бъде времето на 25 юни

Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, за София - около 28°.

По Северното Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, по северното крайбрежие - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, пише БТА.

Над планините по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.