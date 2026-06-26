Пилешко в азиатски стил със зелен фасул

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
Валя Михайлова изпраща рецепта за вкусно пилешко.
ПРОДУКТИ
500 г пилешко филе
400 г зелен фасул
2 скилидки чесън
2 с.л. соев сос
1 с.л. мед
1 с.л. олио или зехтин
100 мл вода
1 ч.л. царевично нишесте
сусам, сол и черен пипер на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Нарязваме пилешкото филе на хапки и овкусяваме със сол и черен пипер. В загрят тиган с малко мазнина запържваме месото до получаване на златиста коричка. Към него добавяме ситно нарязания чесън.
Прибавяме зеления фасул и го задушаваме за около пет минути. В отделен съд смесваме соевия сос, меда, водата и нишестето.
Изливаме получения сос в тигана и ястието оставяме да къкри още няколко минути, докато течността леко се сгъсти. Накрая поръсваме със сусам.
Ястието е чудесен избор за лека вечеря или обяд и може да се поднесе самостоятелно или в комбинация с ориз.