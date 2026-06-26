Пилешко в азиатски стил със зелен фасул

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Валя Михайлова изпраща рецепта за вкусно пилешко.

ПРОДУКТИ

500 г пилешко филе

400 г зелен фасул

2 скилидки чесън

2 с.л. соев сос

1 с.л. мед

1 с.л. олио или зехтин

100 мл вода

1 ч.л. царевично нишесте

сусам, сол и черен пипер на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Нарязваме пилешкото филе на хапки и овкусяваме със сол и черен пипер. В загрят тиган с малко мазнина запържваме месото до получаване на златиста коричка. Към него добавяме ситно нарязания чесън.

Прибавяме зеления фасул и го задушаваме за около пет минути. В отделен съд смесваме соевия сос, меда, водата и нишестето.

Изливаме получения сос в тигана и ястието оставяме да къкри още няколко минути, докато течността леко се сгъсти. Накрая поръсваме със сусам.

Ястието е чудесен избор за лека вечеря или обяд и може да се поднесе самостоятелно или в комбинация с ориз.