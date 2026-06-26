На 26 юни рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Емил Стойчев, художник

Божидар Джамбазов, прокурор във Върховната касационна прокуратура

Димитър Желев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на “Алианц България Холдинг”

Йордан Йорданов, директор на консултантската агенция “Нуклеон” ООД, бивш директор на АЕЦ “Козлодуй”

Максим Майер, управител на списание “БГ Глобал” , бивш управител и редакционен директор на сп. “Мениджър”

Преслава, фолкпевица

Петър Галев, журналист, член на Обществения съвет на БНР

Елеонора Иванова-Нори, актриса