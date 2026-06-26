Горещо, идеално за плаж през почивните дни

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До 36-37°, слаби превалявания от вторник ще поразхладят

Минималните температури в петък ще бъдат от 16 до 21 градуса, по Черноморието до 19 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево с развитие на купести облаци в следобедните часове. Краткотрайни валежи и прегърмявания се очакват в западните и в централните части от страната. В Югозападна България и в Подбалкана се очакват градушки. Очакват се количества дъжд до 10 л/кв. м. Максималните температури ще са от 30 до 35, по Черноморието - 28 - 29 градуса. За София очакваната минимална температура е 17, максимална - 31 градуса.

В събота минималните температури ще бъдат от 18 до 23, по Черноморието до 20 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево с

развитие на купеста облачност следобед

Краткотрайни валежи и прегърмявания се очакват в планините от югозападните райони. Максималните температури ще са от 31 до 37. За София очакваната минимална температура е18 градуса, а максималната 31 градуса.

По Черноморието през деня ще бъде слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 28 градуса. Вятърът по северното крайбрежие ще е от североизток със скорост до 20 км/ч, а по южното до 25 км/ч.

Температурата на морската вода е от 22 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното.

Вълнението е слабо

Над планините преди обед ще бъде слънчево и ветровито над 2500 м. Следобед се очаква значителна облачност с превалявания над Рила и Пирин. Вятърът над 2500 м ще бъде от североизток с пулсове до 40 км/ч. Максимални температури над 2500 м ще са от 9 до 11, а на 1500 м - от 18 до 21 градуса.

В неделя минималните температури ще бъдат от 17 до 21 градуса.

През целия ден ще е слънчево с развитие на купести облаци над планините. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса. За София очакваната минимална температура е 17 градуса, а максималната 31 градуса.

По Черноморието през деня ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха ще са от 26 до 29 градуса.

Над планините преди обед ще бъде слънчево. Следобед се очакват превалявания над Рила, Пирин и Стара планина с превалявания главно над Източна Стара планина.

Максимални температури над 2500 м ще са 12 до 15 градуса, а на 1500 м от 20 до 23 градуса.

В понеделник ще бъде предимно слънчево и горещо. Дневните температури ще достигат 31-36 градуса. Във вторник следобед се очакват разхладителни валежи и гръмотевици в западните райони и в поречието на Дунав.