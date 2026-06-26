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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23115079 www.24chasa.bg

Жега и гръмотевици на места ни очакват на 26 юни

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Очакват ни жега и дъжд. СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Днес времето ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. (НИМХ)

Ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София - около 31°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.

Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца.

Очакват ни жега и дъжд. СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

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