Нормално е движението по всички пунктове към Гърция тази сутрин

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Нормален е трафикът на всички гранични преходи към Гърция към 6 часа тази сутрин. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград". През граничните преходи „Илинден", „Кулата" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

От днес до неделя ще има временно ограничаването на тежкотоварните камиони над 12 т. по най-натоварените пътни направления по магистралите „Тракия" и „Струма", включително в района на пътен възел „Симитли", съобщиха още от АПИ.

Спокоен е трафикът и на всички гранични преходи с Румъния. На прехода „Русе – Гюргево“ се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове и на границите с Република Турция, Република Северна Македония и Република Сърбия.