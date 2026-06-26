Проф. Георги Рачев: Юли ще е по-топъл от предишни години

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Юли ще е малко по-топъл в сравнение с предишни години, но така е през лятото, заяви по Би Ти Ви проф. Георги Рачев.

След вторник - сряда жегата ще отстъпи и в Европа ще нахлуе малко по-хладен въздух, заяви той.

У нас на морето ще бъде много скучно - 26 градуса. В Северна България ще е 27-28 градуса. В Западната част на Горнотракийската низина - 31-32 градуса.

В понеделник и вторник в София ще е 32-33 градуса, нощите ще са тропически. В Пловдив градусите ще стигнат 35-36 градуса през деня, в Русе - 38-39 градуса, в Плевен - 37.

Най-уязвимите групи от малки деца и възрастни хора -да пият много вода и да носят шапки - да не им гръмне чипът, а още по-лошо - дънните платки, пошегува се професорът.

В сряда студеният въздух от Атлантика ще стигне до нас доста модифициран и температурите ще паднат с няколко градуса по-ниско.