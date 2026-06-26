ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майката на Иван, пометен на скутера си край Мездра...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23115583 www.24chasa.bg

Проф. Георги Рачев: Юли ще е по-топъл от предишни години

1504
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Проф. Георги Рачев Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Юли ще е малко по-топъл в сравнение с предишни години, но така е през лятото, заяви по Би Ти Ви проф. Георги Рачев.

След вторник - сряда жегата ще отстъпи и в Европа  ще нахлуе малко по-хладен въздух, заяви той. 

У нас на морето ще бъде много скучно - 26 градуса. В Северна България ще е 27-28 градуса. В Западната част на Горнотракийската низина - 31-32 градуса. 

В понеделник и вторник в София ще е 32-33 градуса, нощите ще са тропически. В Пловдив градусите ще стигнат 35-36 градуса през деня, в  Русе - 38-39 градуса, в Плевен - 37.

Най-уязвимите групи от малки деца и възрастни хора -да пият много вода и да носят шапки  - да не им гръмне чипът, а още по-лошо - дънните платки, пошегува се професорът.

В сряда студеният въздух от Атлантика ще стигне до нас доста модифициран  и температурите ще паднат с няколко градуса по-ниско. 

Проф. Георги Рачев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)