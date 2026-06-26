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Час и 50 минути трае пътят от София до Ихтиман

Христо Николов

[email protected]

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Магистрала "Тракия" СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Пътуването по магистрала "Тракия" между столицата и Ихтиман в момента трае около час и 50 минути. Толкова време е необходимо, за да се измине разстоянието от около 35 километра, тъй като веднага след Вакарел се образуват колони, в които пътните превозни средства едва се придвижват.

Затруднението важи само за пътуващите в посока Пловдив, в обратната няма никакви пречки.

Причината този път не са инциденти, а все още неприключилия ремонт на платното между 33-ия и 39-ия километър. По принцип ремонтът е приключил и се очаква в 14 часа днес движението по участъка да се пусне, но трафикът в петък сутрин вече е много голям. В момента се правят последни огледи, като новата маркировка вероятно е поставена през нощта или вчера.

Магистрала "Тракия" СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

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