20-километрови тапи по магистрала "Тракия"

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Километрични задръствания има по автомагистрала „Тракия" в Пазарджишка област и Софийска област, сигнализираха пътуващи по аутобана. Тапите са и в двете посоки, като се очаква в следобедните часове трафикът да се усложни още повече, особено в посока Бургас, закъдето пътуват решилите да посетят родното Черноморие.

Причина за затруднения трафик са текущите ремонтни дейности по автомагистралата, съчетани с интензивното движение в края на работната седмица. В момента в участъка между 33-и и 39-и километър в Софийска област приключват ремонтните работи по подмяна на асфалтовата настилка в платното за Бургас, като движението е ограничено и се осъществява по временна организация. Очаква се участъкът да бъде отворен изцяло около 14:00 часа, след приключване на полагането на маркировката.

Днес Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) възстановява движението в два ремонтирани участъка на АМ „Тракия", за да улесни засиления трафик в началото на почивните дни, това съобщават от АПИ.

Спират камионите над 12 тона през уикенда

За по-голяма безопасност и предотвратяване на колони, се въвежда временно ограничение за тежкотоварни автомобили над 12 тона по АМ „Тракия", АМ „Струма" и в Кресненското дефиле (п.в. „Симитли" – п.в. „Кресна"):

Петък (26 юни и 3 юли): от 16:00 ч. до 23:00 ч. (в посока Бургас).

Събота (27 юни и 4 юли): от 08:00 ч. до 12:00 ч. (в посока Бургас).

Неделя (28 юни и 5 юли): от 15:30 ч. до 22:00 ч. (в посока София).

АПИ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват ограниченията и категорично да не използват аварийната лента на магистралите за изпреварване, за да не блокират достъпа на линейки и полиция при инцидент.