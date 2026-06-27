Първи за годината горещ уикенд и у нас, но без рекорди

И в България този уикенд ще е първият наистина горещ за годината, но жегите няма да достигат рекорди. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, най-топло ще е в югозападните райони, прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Рекордът за 27 юни е с 1-2 градуса по-висок от температурите, които се очакват. Най-топло на тази дата е било през 1982 г., когато в София термометърът е показвал 37, в Пловдив 40, а в Плевен 41,5 градуса.

Екстремните стойности у нас се мерят обикновено през юли, тогава стигат и до 45°. Ние не се плашим толкова от горещо, защото високите температури на Балканите са често явление, коментира синоптикът. Обикновено 3-4 са периодите, които ни морят с жегата. Характерното тук е, че температурите се повишават много рязко, но след това падат.

През следващите дни най-горещо ще е във вторник с очаквани максимални между 34 и 39 градуса, но започват пак превалявания с гръмотевици. Във вторник и сряда ще вали повече в западната половина на страната, макар и не повече от 15-20 л/кв. м за денонощие. В четвъртък дъждове ще има в северните и източните райони - до 20-30 л/кв.м.

Ще посрещнем Джулая със слънце по морето, така че всички ще могат да наблюдават хубавия изгрев, обеща Петър Янков. Там минималните температури ще са 20-21, а максималните 28-29 градуса.

