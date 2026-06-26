Асфалтират през нощта пътя между Обзор и Слънчев бряг, движението ще бъде спряно

Движението по пътя между Обзор и Слънчев бряг ще бъде спирано през нощта следващата седмица заради асфалтиране. Целта е повишаване на безопасността на движение и удобството при пътуване през лятото, съобщиха от Областното пътно управление в Бургас.

През следващата седмица от 29 юни (понеделник) до 2 юли (четвъртък) от 20:00 ч. до 7:00 ч. сутринта ще се ограничава движението на всички превозни средства в участък от път I-9 - от края на град Обзор до курорт Слънчев бряг (от 172-и до 203-и км).

При извършване на ремонтните дейности през нощта, когато трафикът е по слаб, превозните средства ще могат да преминават по път III-208 Провадия – Айтос. В затворената отсечка от път I-9 при необходимост ще се пропускат единствено автомобили със специален режим на движение. Участъкът ще бъде обозначен с необходимите пътни знаци и светлинна сигнализация.

От агенцията призовават шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.