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Пуснаха движението по АМ "Тракия" преди Ихтиман, вече няма тапи

Христо Николов

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Пуснаха движението преди Ихтиман, вече няма тапи СНИМКА: Христо Николов

Ремонтът на едното платно на магистрала "Тракия" между 33-ия и 39-ия километър вече е завършил и движението е пуснато изцяло. Поради това 20-километровата тапа между София и Ихтиман от тази сутрин, заради която придвижването в този участък траеше към час и 50 минути, вече е нормално.

Ремонтът траеше няколко седмици и заради него движението в посока Бургас преминаваше в насрещното. Според камерите на толсистемата в този час трафикът на излизане от София е около 3500 превозни средства на час, което е рекордна цифра за магистрала, но е нормална за летен петък следобед точно в този участък.

Пуснаха движението преди Ихтиман, вече няма тапи СНИМКА: Христо Николов

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