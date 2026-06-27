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Слънчево с превалявания ще бъде времето на 27 юни

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Днес преди обяд ще преобладава слънчево време СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в Източна България и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно по северното крайбрежие ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, пише БТА. 

В планините ще бъде слънчево. Около и след обяд ще има купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

Днес преди обяд ще преобладава слънчево време СНИМКА: Pixabay

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