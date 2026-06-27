Трафикът на граничните пунктове за Гърция е нормален

Нормален е трафикът по пътя за Гърция на граничните пунктове, съобщиха от Гранична полиция. Оттам посочиха, че през граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" минават коли, автобуси и товарни автомобили.

Вчера трафикът към Гърция през Кулата бе много натоварен, а шофьори чакаха с часове заради две катастрофи. Първо преди обяд в Кресненското дефиле валяк падна от платформа, а в него се удари джип. Това наложи движението през дефилето да бъде спряно за повече от 4 часа. Около 18 часа нова катастрофа, макар и лека, на кръговото кръстовище на Кресна, на отбивката за магистрала "Струма" в посока Гърция, пак блокира пътя. Бяха се ударили сръбска лека кола и товарен автомобил с чужда регистрация. При катастрофата нямаше пострадали, но движението в двете посоки бе спряно.

Нормален е трафикът и на пунктовете с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия.

На граничния преход с Румъния Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира.