Слънчево време и добри условия за туризъм в планините

Условията за планински туризъм днес са благоприятни, съобщават от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.
Времето в повечето планински райони е с разкъсана облачност и слаб вятър по високите части, а температурите са около 15 градуса.
Летните лифтове в основните курорти работят, включително съоръженията в Боровец, на Рилските езера, Витоша и Пампорово.
Планинските спасители призовават туристите да бъдат добре подготвени и да съобразяват маршрутите със своите физически възможности, пише БТА.
През последните 24 часа не са отчетени инциденти. Според метеоролозите денят ще бъде предимно слънчев, с временни увеличения на облачността следобед и възможни краткотрайни валежи на отделни места.