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Слънчево време и добри условия за туризъм в планините

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Условията за планински туризъм са добри СНИМКА: Pixabay

Условията за планински туризъм днес са благоприятни, съобщават от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

Времето в повечето планински райони е с разкъсана облачност и слаб вятър по високите части, а температурите са около 15 градуса.

Летните лифтове в основните курорти работят, включително съоръженията в Боровец, на Рилските езера, Витоша и Пампорово.

Планинските спасители призовават туристите да бъдат добре подготвени и да съобразяват маршрутите със своите физически възможности, пише БТА.

През последните 24 часа не са отчетени инциденти. Според метеоролозите денят ще бъде предимно слънчев, с временни увеличения на облачността следобед и възможни краткотрайни валежи на отделни места.

Условията за планински туризъм са добри СНИМКА: Pixabay

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