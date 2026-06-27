Ремонтът на близо 57 км от пътя Видин - Враца на финален етап

Ремонтът на близо 57 км от първокласния път I-1 Видин - Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца е на финален етап, като в някои участъци започва полагане на износващи асфалтови пластове, а в други на пътната маркировка. Очаква се ремонтът да завърши в определения срок - до края на юни. Това съобщиха от АПИ.

В област Враца строителни дейности се изпълняват в 8-километрова отсечка, преминаваща до с. Краводер /от 125-и до 133-и км/ и в 2-километров участък от обхода на Враца при входа на града /от 140-и до 142-и км/. В момента се полага износващ асфалт в участъка от кръстовището на път I-1 Монтана – Враца с път III-1302 Криводол – Главаци до границата с област Монтана. В отсечката от 140-и до км 142-и км, се фрезова асфалтовата настилка и се извършва профилиране на банкети и окопи, както и отстраняване на крайпътна растителност. В понеделник - 29 юни, ще започне полагане на маркировката в двата участъка.

На територията на област Монтана се работи в отсечките от Белотинци до Смоляновци /от 73-и до 81-и км/ и между обходния път на град Монтана и Сумер /от 112-и до 125-и км/. В отсечките са положени неплътен и плътен асфалтобетон. Поставена е и геомрежа, с което ще се осигури по-голяма здравина на трасето, предвид интензивността на трафика. Предстои полагане на хоризонтална маркировка в отсечките.

В област Видин се ремонтират 26 км между Димово и Белотинци /от 47-и до 73-и км/. В участъците се полага неплътен и плътен асфалтобетон. След приключване на този етап от строителния процес ще започне полагането на пътната маркировка.

Текущите ремонтни работи на път I-1, които започнаха на 26 май, включват подмяна на асфалтовата настилка в отделни участъци, а по част от трасето се извършват едроплощни изкърпвания. В определени отсечки настилката е подменена по цялата ширина на платното. Строителните дейности се изпълняват от дружествата, с които АПИ има договори по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в трите области - Видин, Монтана и Враца

Припомняме, че при изпълнение на ремонта в участъка между Монтана и Враца е изцяло ограничено движението и превозните средства се пренасочват по обходни маршрути. Пълното затваряне на трасето ще позволи изпълнение на предвидения ремонт в по-кратки срокове и с по-добро качество. Леките коли до 3,5 т се пренасочват от път I-1 в района на Крапчене по път III-162 Сумер - Стояново - път I-1 Монтана - Враца и обратно. Автомобилите над 3,5 т се пренасочват при Крапчене по път II-13 Крапчене - Стубел - Липен - Криводол - път III-101 Криводол - Враца и обратно. По време на строителните дейности МПС над 3,5 т, пътуващи към селата Трифоново, Сумер и Бели извор ще бъдат пропускани да преминават по първокласния път I-1.

В участъка Видин - Монтана е спряно движението на камионите над 12 т, а трафикът на леките коли до 3,5 т не е ограничаван. Обходният маршрут за камионите над 12 т е по път I-1 до кръстовището при с. Дунавци с път II-11 Симеоново - Ботево - Арчар - Добри дол и път III-112 Добри дол - Тополовец - Дъбова махала - Славотин - Студено буче – обход на град Монтана и обратно.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство и на гражданите от населените места по обходните трасета, по които ще преминава транзитният трафик, но ремонтните работи са необходими за подобряване на експлоатационното състояние на първокласния път и не търпят отлагане. Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - http://www.api.bg,както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.