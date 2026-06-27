До 37 градуса в неделя, още по-горещо в началото на седмицата

През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32° и 37°, в София – около 32°,

Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни – няма да се променя съществено.

По Черноморието ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

В планините ще е слънчево, следобед с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен, а по билата и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 28°, на 2000 метра – около 17°, пише БТА.

В понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините в Западна България – с купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време, с максимални температури между 33° и 38°. Във вторник над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с гръмотевици. Вятърът ще остане от изток-североизток, слаб и умерен. Температурите ще се повишат с още градус-два.