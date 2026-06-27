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Над километър е колоната от автомобили на Маказа в посока Гърция (Снимки)

Ненко Станев

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Причината за образувалото се задръстване е дезинфекционният ров на гръцка територия СНИМКА: Ненко Станев

Над километър е колоната от автомобили на Маказа в посока Гърция. Трафикът към южната ни съседка е натоварен, а превозните средства се движат бавно. Чака се около 30 минути. 

Причината за образувалото се задръстване е дезинфекционният ров на гръцка територия, през който всички автомобили преминават със значително намалена скорост. Това води до натрупване на превозни средства и образуване на дълга колона още преди навлизането в Гърция.

Дезинфекционното съоръжение, наричано от туристите "гьола" е въведено от гръцките власти като противоепизоотична мярка и към момента всички автомобили задължително преминават през него, което забавя движението.

Причината за образувалото се задръстване е дезинфекционният ров на гръцка територия СНИМКА: Ненко Станев
Дезинфекционният ров СНИМКА: Ненко Станев
Причината за образувалото се задръстване е дезинфекционният ров на гръцка територия СНИМКА: Ненко Станев
Дезинфекционният ров СНИМКА: Ненко Станев
Причината за образувалото се задръстване е дезинфекционният ров на гръцка територия СНИМКА: Ненко Станев
Дезинфекционният ров СНИМКА: Ненко Станев

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