Над километър е колоната от автомобили на Маказа в посока Гърция (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над километър е колоната от автомобили на Маказа в посока Гърция. Трафикът към южната ни съседка е натоварен, а превозните средства се движат бавно. Чака се около 30 минути.

Причината за образувалото се задръстване е дезинфекционният ров на гръцка територия, през който всички автомобили преминават със значително намалена скорост. Това води до натрупване на превозни средства и образуване на дълга колона още преди навлизането в Гърция.

Дезинфекционното съоръжение, наричано от туристите "гьола" е въведено от гръцките власти като противоепизоотична мярка и към момента всички автомобили задължително преминават през него, което забавя движението.