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Кола изгоря на магистрала "Хемус"

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Кола изгоря на магистрала "Хемус"

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Кола е изгоряла на автомагистрала АМ "Хемус" около 11 часа днес.

Инцидентът е  малко след излизане от София, на 35-ия километър в посока Варна.

Няма данни за катастрофа или пострадали, съобщава БНТ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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