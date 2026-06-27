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Спряха движението между Видин и Монтана край Дунавци заради катастрофа

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Ограничено е движението между Видин и Монтана в района на Дунавци Снимка: Pixabay

Временно е ограничено движението по пътя I-1 Видин – Монтана в района на град Дунавци заради катастрофа.

Обходния  маршрут е през гр. Дунавци, съобщи Агенция пътна инфраструктура.

Трафикът се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ограничено е движението между Видин и Монтана в района на Дунавци Снимка: Pixabay

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