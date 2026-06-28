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Жега на 28 юни - температурите достигат до 37°, жълт код за 14 области

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Очаква ни жега СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Днес ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32° и 37°, в София около 32°, информираха от НИМХ, цитирани от БТА.

Жълт код за опасно горещо време е обявен за утре в 14 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология на сайта на института.

Предупреждението за високи температури от 35°-37° важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол. От НИМХ съветват жителите на тези части от страната да бъдат внимателни, тъй като са възможни здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

Очаква ни жега СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

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