Православен календар за 28 юни

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4 Неделя след Петдесетница. Пренасяне мощите на св. безсребреници и чудотворци Кир и Йоан

Св. Кир и Йоан изцерили хиляди хора, обърнали много езичници към Христа. Двамата безсребреници и чудотворци се увенчали с мъченически венец. Те били обезглавени заради подкрепата, която оказали на боголюбивата Атанасия и трите дъщери, подложени на жестоки изтезания заради вярата си в Христа.

Светите мощи на Кир и Йоан били пренесени в църквата в родния град на Кир Канопа, където продължавали да стават дивни чудеса и изцеления.

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