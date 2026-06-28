Спокойно се минава по границите, няма натоварен трафик

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Без тежки задръствания и дълги опашки от коли по границите тази сутрин. Нормален е трафикът на всички гранични пунктове.

На граничния преход Русе – Гюргево се извършват ремонти на моста, но движението се регулира.

През граничните преходи с Гърция – „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград", преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален и трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия. Трафикът е нормален и на всички гранични преходи с Румъния и Гърция.