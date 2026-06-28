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Добри са условията за туризъм в планините, очаква се горещо време

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В планините ще бъде предимно слънчево и ясно. СНИМКА: АРХИВ

Условията за туризъм в българските планини са добри, но заради очакваните високи температури туристите трябва да бъдат внимателни и да предприемат необходимите мерки за защита от жегата, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

Времето е предимно слънчево. В района на Рила и връх Мусала, както и около Черни връх на Витоша, има висока облачност и мъгла. В Стара планина и Пирин е слънчево и тихо със слаб вятър, а в района на връх Ботев вятърът е умерен.

От ПСС препоръчват на туристите да приемат повече течности, да избягват продължително излагане на слънце в обедните часове и да използват шапка, слънцезащитен крем и леки, светли дрехи. Спасителите напомнят още да не се напускат маркираните туристически маршрути.

При дъжд и гръмотевични бури туристите не бива да остават по откритите била или под единични дървета. Препоръчително е да слизат на по-ниски места, да се избягва носенето на метални предмети и мобилните телефони да бъдат изключени.

В планините ще бъде предимно слънчево и ясно. СНИМКА: АРХИВ

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