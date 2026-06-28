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Във Франция отчитат около 1000 повече смъртни случая по време на горещата вълна

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Хора търсят прохлада в парижкия парк Бют-Шомон. СНИМКА: РОЙТЕРС

Около 1000 повече смъртни случая от обичайното са регистрирани във Франция от 24 юни насам на фона на отминаващата гореща вълна, съобщи националната агенция за обществено здраве, цитирана от Франс прес и БТА.

По данни на службата това са предварителни оценки, като се очаква реалният брой на жертвите да нарасне с постъпването на окончателните данни.

Според здравните власти повишената смъртност засяга предимно хората на възраст над 65 години. Отчетено е и 40-процентно увеличение на смъртните случаи, настъпили в домашни условия, в сравнение с предходните месеци.

Хора търсят прохлада в парижкия парк Бют-Шомон. СНИМКА: РОЙТЕРС

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