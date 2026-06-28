До 39 градуса ще достигнат температурите в понеделник

Слънчево и горещо ще бъде времето в понеделник, като максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, а в София – около 34 градуса, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Следобед над Източна България и планинските райони ще се развие незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за юни и няма да се променя съществено.

По Черноморието ще преобладава слънчево време със слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е 25–26 градуса, а вълнението на морето – 1–2 бала.

В планините също ще бъде предимно слънчево, а следобед ще има незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове – силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра – около 19 градуса.

Според прогнозата на НИМХ във вторник горещото време ще се задържи, като температурите ще се повишат с още един-два градуса и на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигнат 40 градуса. Над Западна България следобед на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, главно в планините, съобщи БТА.

В сряда на много места в страната се очакват краткотрайни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки. Със северозападен вятър ще започне да нахлува по-хладен въздух.