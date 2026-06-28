Жълт код за горещини в цялата страна в понеделник

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Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за опасно горещо време за цялата страна за утре. В равнинните райони се очакват максимални температури между 33 и 38 градуса.

Днес предупреждение от първа степен за високи температури е в сила за 14 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Прогнозата на НИМХ, цитирана от БТА, сочи, че и утре времето ще остане слънчево и горещо. Следобед над Източна България и планинските райони ще се развие незначителна купеста облачност. В източните части на страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

В София максималната температура ще бъде около 34 градуса.