Бързо и лесно сладко от малини

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КОЙ ГОТВИ

“В сезона на малините е хубаво да ги хапваме пресни, но ако имаме повече, е добре да си направим сладко. За него се знае, че е много полезно при простуда, добавено в чаша горещ чай по 1 с.л.”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ

Количеството на малини и захар е 1:1 - колкото малини, толкова захар

1 ч.л. лимонтузу

1 ч.ч. вода

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Изсипваме малините в дълбок съд. Насипваме отгоре захарта и чашата вода.

Започваме да варим на слаб огън около 45 минути, като обираме пяната, която се образува отгоре. Две минути преди края добавяме лимонтузуто и разбъркваме.

Слагаме сладкото в чисти и сухи бурканчета и обръщаме надолу с капачката, за да се вакуумират. След като изстинат, ги прибираме на хладно.