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Румяна Вълканов пред финала на каузата: най-модерн...

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На 29 юни рожден ден имат

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Д-р инж. Румяна Вълканов, собственик и председател на Съвета на директорите на "Енерджи МТ" ЕАД

Леа Коен, писател, музиколог и дипломат

Проф. д-р Йорданка Узунова, уролог

Иван Леков, бивш футболен съдия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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