На 29 юни рожден ден имат

Д-р инж. Румяна Вълканов, собственик и председател на Съвета на директорите на "Енерджи МТ" ЕАД
Леа Коен, писател, музиколог и дипломат
Проф. д-р Йорданка Узунова, уролог
Иван Леков, бивш футболен съдия
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Д-р инж. Румяна Вълканов, собственик и председател на Съвета на директорите на "Енерджи МТ" ЕАД
Леа Коен, писател, музиколог и дипломат
Проф. д-р Йорданка Узунова, уролог
Иван Леков, бивш футболен съдия
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