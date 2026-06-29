Жегата се засилва на 29 юни, температурите в София ще достигнат 34 градуса

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Днес ще бъде слънчево и горещо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури – между 34° и 39°, за София – около 34°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни – няма да се променя съществено.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде слънчево, следобед с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове – силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 19°.