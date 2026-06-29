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Натоварени са граничните пунктове Капитан Андреево и Калотина, към Гърция се пътува нормално

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ГКПП „Капитан Андреево“ СНИМКА: Архив

Засилен трафик към Турция и Сърбия удължава времето за преминаване на граничните пунктове Капитан Андреево и Калотина. 

Към Северна Македония се пътува нормално, съобщават от "Гранична полиция". 

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. На граничния преход Русе - Гюргево се извършват ремонт на моста. 

На границата с Гърция трафикът също е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

ГКПП „Капитан Андреево“ СНИМКА: Архив

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