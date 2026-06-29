Жълт код за горещини у нас в понеделник и вторник

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Жълт код за опасно горещо време в цялата страна обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология за понеделник и вторник.

Максималните температури в понеделник се очаква да достигнат до 39 градуса, в София - до 34.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Във вторник ще бъде предимно слънчево и горещо, но над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с гръмотевици. Температурите ще се повишат с още градус-два и на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигат 40°.

През миналата седмица Европа се бореше с гореща вълна и температури, които счупиха всички рекорди.

В събота Германия постави рекорд за най-топло време, отчитано някога в историята ѝ, като жегата на места достигна опасните 41,5 градуса.

Подобни аномалии бяха отчетени и в страни като Дания и Чехия, а метеоролозите предупреждават, че горещата вълна пълзи едновременно на север и на изток.

Поне 150 млн. души на Стария континент преживяват жеги над 35 градуса. От Световната метеорологична агенция предупреждават, че тази безпрецедентна гореща вълна ще причини големи щети на човешкото здраве и екосистемите в Европа. През последната седмица жегата взе живота на стотици европейци.